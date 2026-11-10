Eskişehir Valisi Yılmaz, Büyük Önder Atatürk'ü anma programına katıldı
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan anma programında, Büyük Önder Atatürk anıldı.
Vali Yılmaz ve diğer ilgililerin katıldığı program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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