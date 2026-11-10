Eskişehir'de Atatürk saygı ve minnetle anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Eskişehir’de düzenlenen tören ve etkinliklerle saygı, minnet ve özlemle anıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Vilayet Meydanı’nda düzenlenen resmi törene katılırken, belediyenin tüm birimlerinde gerçekleştirilen törenlerle Atatürk saygı ve şükranla anıldı.

Eskişehir Vilayet Meydanı’nda düzenlenen resmi anma törenine Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.Tören, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Hava Orgeneral Erdoğan Gür ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te ise iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve göndere çekili Türk bayrakları yarıya indirildi. Anma programında Atatürk’ün yaşamını, mücadelesini ve Cumhuriyet’e bıraktığı eşsiz mirası anlatan şiir okunurken, 10 Kasım’ın anlam ve önemine ilişkin konuşma da gerçekleştirildi.

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Belediyenin tüm birimlerinde Atatürk anıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı başta ESKİ olmak üzere, daire başkanlıkları ve hizmet birimleri de kendi binalarının önünde düzenledikleri törenlerle Ulu Önder’i andı. Belediye çalışanları, saat 09.05’te saygı duruşunda bulunarak Atatürk’e duydukları sevgi, saygı ve minneti ifade etti.