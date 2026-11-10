Hakkında 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Odunpazarı ilçesinde yürütülen faaliyet neticesinde, hakkında 'Cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de hakkında 'Cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

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