Devrilen kavak ağacı elektrik hattına zarar verdi

Sivrihisar’ın kırsal İğdecik Mahallesi’nde yağmur sonrası etkili olan rüzgâr, bir kavak ağacının devrilmesine sebep oldu. Elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaç hatta maddi hasar verirken, olayda şans eseri can veya mal kaybı yaşanmadı. Devrilen ağ ağacı kaldırma çalışması başlatıldı.

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