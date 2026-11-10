Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bir ev ve araçta yapılan aramalarda, 130 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1160 doldurulmuş makaron, 184 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi, kompresör ve hava nemlendirici ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan U.Ş. (29) hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun"a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.