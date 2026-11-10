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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yılında İnönü'de de saygıyla anıldı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yılında İnönü'de de saygıyla anıldı

        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yılında İnönü'de de saygıyla anıldı

        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Eskişehir’in İnönü ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı, İlçe Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saat 09.05’te siren sesleri eşliğinde gerçekleştirilen iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenin tamamlanmasının ardından anma etkinlikleri Vehbi Koç Ortaokulu’nda devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunduğu ve Atatürk’ün hayatını konu alan gösterilerin sunulduğu program kapsamında, 10 Kasım dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. Etkinlik, okul bünyesinde hazırlanan Atatürk Sergisi’nin gezilmesiyle sona erdi.

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        Törenlerin ardından bir açıklama yapan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88. yılında saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

        Programa, İnönü Kaymakamı Talha Atılay Teymur, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdelen, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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