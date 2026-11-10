Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yılında İnönü'de de saygıyla anıldı

Törenlerin ardından bir açıklama yapan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88. yılında saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenin tamamlanmasının ardından anma etkinlikleri Vehbi Koç Ortaokulu’nda devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunduğu ve Atatürk’ün hayatını konu alan gösterilerin sunulduğu program kapsamında, 10 Kasım dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. Etkinlik, okul bünyesinde hazırlanan Atatürk Sergisi’nin gezilmesiyle sona erdi.

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