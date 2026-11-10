Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Odunpazarı ilçesinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma ve takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 310 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Operasyon neticesinde yakalanan 1 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ile '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.