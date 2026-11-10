Eskişehir'de 30 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, hakkında 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, hakkında 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilçede operasyon düzenledi.
Ekipler, "cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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