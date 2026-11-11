Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay esnasında tırın içinde uyuyan M.R.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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