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        Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 03:33 Güncelleme:
        Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hakan Çalık (46) idaresindeki 60 AEK 506 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Teksan Sanayi Sitesi yakınında emniyet şeridinde park halindeki M.R.K'ye (35) ait 03 AIU 306 çekici plakalı tıra çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren otomobil sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Hakan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çalık'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Tır, vinç yardımıyla kaldırılarak dorsenin altında sıkışan otomobil çıkarıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay esnasında tırın içinde uyuyan M.R.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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