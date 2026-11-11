Eskişehir'de ehliyetsiz sürücüye 205 bin TL ceza

Eskişehir’de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan ve bu kez ehliyetsiz olduğu belirlenen kamyonet sürücüsüne toplam 205 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kıbrıs Bulvarı ve Mustafa Özel bulvarları üzerinde rutin denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine 26 AJC 014 plakalı kamyonet durduruldu.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, sürücü A.D.'nin daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olarak direksiyona geçtiği tespit edildi. Araçta yapılan sorgulamalarda ise muayenesinin bulunduğu belirlendi.

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Kuralları hiçe sayarak trafiğe çıkan sürücüye, yetkililer tarafından toplam 205 bin 662 TL idari para cezası uygulandı.