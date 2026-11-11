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        Doğan Aslan Bey Yurdu'nda yangın eğitimi ve tatbikat düzenlendi

        Eskişehir'deki Doğan Aslan Bey Yurdu'nda görev yapan personele yönelik yangın eğitimi verilerek, ardından tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Doğan Aslan Bey Yurdu'nda yangın eğitimi ve tatbikat düzenlendi

        Eskişehir’deki Doğan Aslan Bey Yurdu’nda görev yapan personele yönelik yangın eğitimi verilerek, ardından tatbikat gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir yurtlarında personelin muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Doğan Aslan Bey Yurdu personelinde görevli çalışanlara İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yangın tatbikatı icra edildi. Tatbikatla birlikte personelin acil durumlardaki müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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