Doğan Aslan Bey Yurdu'nda yangın eğitimi ve tatbikat düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir yurtlarında personelin muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Doğan Aslan Bey Yurdu personelinde görevli çalışanlara İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yangın tatbikatı icra edildi. Tatbikatla birlikte personelin acil durumlardaki müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedeflendi.

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