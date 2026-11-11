Başkan Kurt Emek Halk Merkezi'nde kadınlarla buluştu Mahalle buluşmaları kapsamında kadınların talepleri dinlendi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Halk Merkezi’nde kadın kursiyerlerle bir araya gelerek, mahallede hayata geçirilen projeleri anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalle buluşmaları kapsamında Emek Halk Merkezi’nde kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada kadınlarla sohbet eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin Emek Mahallesi’nde hayata geçirdiği hizmet ve projeleri anlattı. Kadınların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Kurt, mahallenin geleceğine ilişkin kararların birlikte alınması gerektiğini vurguladı. Gerçekleşen öğle yemeğinde kadınlarla sohbet eden Başkan Kurt, halk merkezlerinin yalnızca kursların düzenlendiği alanlar olmadığını, aynı zamanda mahalle sakinlerinin bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve önerilerini paylaşabildiği önemli buluşma noktaları olduğunu ifade etti.

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"Emek Mahallesi’nde kadınlar için pek çok hizmetimiz var"

Emek Mahallesi’nde hayata geçirilen çalışmalara değinen Başkan Kurt, özellikle kadınların ücretsiz yararlanabildiği hizmetlere dikkat çekti. Kreşlerden halk merkezlerine, spor alanlarından halı sahalara kadar pek çok hizmeti mahalle sakinlerinin kullanımına sunduklarını belirten Başkan Kurt, kadınların merkezlere gösterdiği ilginin ve kurslara katılımının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"Mahallenin geleceğine birlikte karar verelim"

Emek Mahallesi’nin Eskişehir’in en büyük mahallesi olduğunu ve yaklaşık 60 bin nüfusa sahip bulunduğunu belirten Başkan Kurt, mahallenin büyümeye ve nüfusunun artmaya devam ettiğini söyledi. Mahallenin bölünmesine yönelik taleplerin de gündemde olduğunu ifade eden Başkan Kurt, kadınların bu konudaki görüşlerini önemsediğini belirterek şöyle konuştu:

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"Emek Mahallesi, Eskişehir’in en büyük mahallesi. 60 bin nüfusu var. Mahallenin bölünmesini isteyen hemşehrilerimiz var. Bu konuyu da değerlendirelim. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Emek Mahallesi hâlâ büyüyor, nüfusu artmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada başka sorunlar da ortaya çıkacak. Bunlara birlikte karar verelim, birlikte tartışalım istiyoruz. Halk merkezlerinin kuruluş amacı da bu."

Kadınlar taleplerini anlattı

Buluşmada söz alan kadınlar, mahalleye ve belediye hizmetlerine ilişkin dilek, talep ve önerilerini Başkan Kurt’la paylaştı. Kadınları dikkatle dinleyen Kurt, aktarılan konularla ilgili notlar aldı. Kadınların halk merkezlerine gösterdiği ilgi ve kurslarda ortaya koyduğu emeğin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kurt, Emek Mahallesi’nin kadınlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.