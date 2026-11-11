Emirdağ'da resim yarışması büyük ilgi gördü

Kaymakam Adem Topaca tarafından ödüllendirilen öğrencinin başarısı, okulun sosyal medya hesabından da duyuruldu. Şükrü Mola İlkokulu yönetimi; Ömer Asaf Yeşil'i kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler resim çalışmalarıyla yer aldı. Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Ömer Asaf Yeşil, birincilik derecesi elde etti. Başarılı öğrenci, ödülünü Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca'nın elinden aldı.

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