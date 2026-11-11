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        Zeytin fidanı desteği için başvurular başladı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Eskişehir Orta Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında mavi sertifikalı zeytin fidanı dağıtımı için başvurular başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Zeytin fidanı desteği için başvurular başladı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Eskişehir Orta Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında mavi sertifikalı zeytin fidanı dağıtımı için başvurular başladı.

        Üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmelerine ve bölgenin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Orta Sakarya Vadisi’nin zeytincilik açısından sahip olduğu potansiyeli geliştirmeyi amaçlayan proje ile üreticilerin zeytin yetiştiriciliğine teşvik edilmesi ve bölgede sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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        Başvurular 15 Kasım’a kadar

        Mavi sertifikalı zeytin fidanı desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 915 Kasım 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, Büyükşehir Belediyesinin internet adresi üzerinden online olarak yapılabileceği gibi Sarıcakaya ESMEK binası, Mihalgazi ESMEK binası, Alpu belediye binası, Mihalıççık ESMEK birimleri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına da şahsen yapılabilecek.

        Başvuru için üreticilerden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya çiftçi belgesi, fidanların dikileceği tarlaya ait tapu fotokopisi, tarla kiralık ise kira sözleşmesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Açık Rıza Beyan Formu istenecek. Proje kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, fidanların dikileceği arazilerin iklim uygunluğu da dikkate alınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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