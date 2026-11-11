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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, kıraathanelerde vatandaşlarla buluştu

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı ilçesinde kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, kıraathanelerde vatandaşlarla buluştu

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı ilçesinde kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Albayrak, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ile Emek ve 71 Evler mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

        Ziyaretlerde yerel yönetimlerin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, Odunpazarı Belediyesini hizmet üretmemekle eleştirdi.

        Albayrak, ilçede yerel yönetimin mazeret ürettiğini öne sürerek, vatandaşların bu söylemlere artık itibar etmediğini savundu.

        Sosyal medyada başlatılan "Belediyelerin kapatmadığı çukurları kendimiz kapatıyoruz" akımına değinen Albayrak, bunun Eskişehir'deki hizmet eksikliğini ortaya koyduğunu iddia etti.

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        Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Albayrak, şunları belirtti:

        "Bizim vatandaşlarımızla olan birlikteliğimiz, sadece seçimden seçime hatırlanan sandık hesaplarına değil, derin ve gerçek bir samimiyete dayanır. Akşam sohbetlerimizde bir yandan vatandaşlarımızı dinleyip dertleşiyor, diğer yandan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nda inşa edeceğimiz geleceği konuşuyoruz."

        Albayrak, Eskişehir ve Odunpazarı için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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