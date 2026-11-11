Motosikletin çarptığı yaya 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, kaza anı kamerada

3 Kasım günü Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Ö.Y. idaresindeki 26 ALV 780 plakalı motosiklet, yolda yürüyen 65 yaşındaki Ramazan Ş.'ye çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen yaya Ramazan Ş., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralı Ramaza Ş. bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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