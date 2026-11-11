Eskişehir'de motokuryenin çarptığı kişi öldü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motokuryenin çarptığı 63 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motokuryenin çarptığı 63 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Motokurye O.Y. (23) idaresindeki 26 ALV 780 plakalı motosiklet, Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Ş'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ramazan Ş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Ş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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