Eskişehir'de eğitim kurumlarının kapasite kullanımı değerlendirildi

İl genelinde yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin önemine değinildi.

Toplantıda, eğitim kurumlarının mevcut kapasite durumları ele alınarak kaynakların etkin ve verimli kullanılması, ihtiyaçların belirlenmesi ve kapasite kullanımına yönelik planlamalar görüşüldü.

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