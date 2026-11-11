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        Eskişehir'de AFAD personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

        Eskişehir'de, afet ve acil durumlarda psikososyal destek kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla AFAD personeline Psikolojik İlk Yardım Eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Eskişehir'de AFAD personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

        Eskişehir'de, afet ve acil durumlarda psikososyal destek kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla AFAD personeline Psikolojik İlk Yardım Eğitimi verildi.

        Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen eğitime, destek çözüm ortakları arasında yer alan Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü personeli katıldı.

        Eğitimle, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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