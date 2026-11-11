Eskişehir'de AFAD personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

Eğitimle, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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