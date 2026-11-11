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        Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince bir sokakta çikolata kutusu içerisine gizlenmiş yaklaşık 300 adet uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince bir sokakta çikolata kutusu içerisine gizlenmiş yaklaşık 300 adet uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi.

        Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde şüpheli bir kutu bulunduğu yönünde ihbar üzerine bölgeye intikal eden Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede detaylı araştırma yaptı. Yapılan incelemelerde, bir çikolata kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 300 adet uzun namlulu tüfek mermisi bulundu.

        Ele geçirilen mühimmat, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından muhafaza altına alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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