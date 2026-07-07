CHP Grup Başkanı Özel, Eskişehir'de konuştu:

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "(NATO Ankara Zirvesi) "NATO'da sözümüz geçsin, Türkiye bölgesel ve küresel gelişmelerde söz ve karar sahibi olsun, oyun kurucu bir ülke olsun isteriz. Ülkemizin milli menfaatlerinin iktidarıyla muhalefetiyle birlikte savunulmasını ve bu tip organizasyonların hep birlikte sahiplenilmesini arzu ederiz." dedi.



Özel, Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Grup Toplantısı"nda, Eskişehir'in gençliğin, özgürlüğün, çağdaş yaşamın simgesi olduğunu söyledi.



"Mutlak butlan" kararı sonrasında geldikleri 19'uncu şehrin Eskişehir olduğunu ifade eden Özel, "Gençlerin umuduyla, annelerin duasıyla her şehirde büyüyerek yürüyoruz." dedi.



Özgür Özel, Türkiye'nin bugün ve yarın 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Biz son yerel seçimin birinci partisi olarak böyle bir dönemde, böyle bir ev sahipliğini önemsiyoruz. Elbette çok iyi bir ev sahipliği yapılmalıdır. Yabancı liderler, heyetler ağırlanmalı, Türkiye'yi gezmeli, görmeliler. NATO'da sözümüz geçsin, Türkiye bölgesel ve küresel gelişmelerde söz ve karar sahibi olsun, oyun kurucu bir ülke olsun isteriz. Ülkemizin milli menfaatlerinin iktidarıyla muhalefetiyle birlikte savunulmasını ve bu tip organizasyonların hep birlikte sahiplenilmesini arzu ederiz."



Ülkeyi cumhuriyetle güçlendiren, kalkındıran, dış politikada sözünü dinleten, tehditlere karşı caydırıcı bir güç haline getiren kadroların bugünkü temsilcileri olduklarını kaydeden Özel, dış politika ilkelerini kurucu kadrolarından miras aldıklarını ve konuya siyaset üstü bir pencereden baktıklarını anlattı. Özel, "Planların günlük, bir döneme ait değil, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık hazırlanması fikrinin sahipleriyiz. Hiçbir iktidarın da bu ilkeleri kişiselleştirmesine, kendi menfaati için aşındırmasına, 86 milyonun değil, kendi siyasi çıkarları için zayıflatmasına müsaade edemeyiz." diye konuştu.



- "İktidar, Türkiye için stratejik aklı ve planı takip etmelidir"



Rusya ve Çin ile kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurulması gerektiğini, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadında, Soğuk Savaş döneminde SSCB ile sınır komşusu olmuş ve bu dengeyi yıllarca başarılı diplomasisiyle yürütmüş bir ülke olduğunu kaydeden Özel, şöyle devam etti:



"Trump yönetimine tamamen bağımlı bir dış politikanın ülkemize fayda getirmediği ve getirmeyeceği açıktır. Bu nedenle stratejik adımları ortak akılla atmak gerekir. Bu konuda her zaman olduğu gibi yapıcı öneriler sunmaya devam edeceğiz. İktidar, Türkiye için bir stratejik aklı, stratejik bir planı takip etmelidir. Ancak bu stratejik akıl Rusya'dan S-400'leri bir inatla alıp sonra hiç kullanmadan hangarda çürütmekle sağlanamaz. Bu stratejik akıl bu yüzden F-35 programına girilmiş, 1,5 milyar dolar ödeyip de tek uçak bile alınmadan Amerika'da üzerine Türk bayrağı işlenmiş 6 F-35'i bile oradan alıp getiremeyen bir öngörüsüzlükle, ondan vazgeçip 'F-16 modernizasyonu' deyip onu bile başaramayan bir öngörüsüzlükle sürdürülemez."



- "Orta Doğu'da bölgesel kalkınma, işbirliği ve barışı savunuyoruz"



Dış politikada kurumsal akla dayanan, uzun vadeli planları olan bir anlayışı benimsediklerini ve savunmaya devam edeceklerini belirten Özel, şunları kaydetti:



"Orta Doğu'da komşularımızla iyi ilişkiler kurmayı önceliyoruz. Orta Doğu'da bölgesel kalkınma, işbirliği ve barışı savunuyoruz. Okyanus ötesinden bölgemize müdahalelere karşı duruyoruz. Elbette yönümüzü batıya, AB'ye dönüyoruz ama Rusya ve Çin ile Türk coğrafyası ile Balkanlarla stratejik ilişkilerin aksatılmadan ve sürekli güçlendirilerek devamını öngörüyor, bunu ısrarla öneriyoruz. Türkiye'nin bir an önce kurtulmak istediği Trump yönetimine karşı bu teslimiyeti de sonuna kadar reddediyoruz."



- "Bir arada olduğumuzu bütün millet görmektedir"



Özel, tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya devam ettiklerini bildirerek, "Birileri partiyi karpuz gibi ortadan bölmek ya da ortadan olmasa 60'a 40 olsun, hiç olmadı 30'a 70 olsun hevesindeyken bizim bir ve bütün olarak bir arada olduğumuzu bütün millet görmektedir. Biz bir bütünüz, ayrılanların, farklı düşünenlerin matematiksel ve siyasi bir karşılığı yoktur. Bu vicdansızlığın en kısa sürede son bulmasını bekliyoruz." diye konuştu.



Ankara'da grup toplantısının yapılmasının fiili imkanı kalmayınca toplantıyı Eskişehir'de yapmaya karar verdiklerini anlatan Özel, şöyle devam etti:



"Demokrasinin, adaletin, ekonominin bu kadar kötüye gittiği bir süreçte onların istediği bizi daha kötüye götürmek, susturmak, sindirmek teslim almakken bütün hesapların terse döndüğünü, masa başı planların geri teptiğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eleştirilmeye, yalnızlaşmaya ve kendi içinde bir hesaplaşmaya girdiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kadrolarının ise milletle birlikte yürüdüğünü büyük bir memnuniyetle görüyorum."



Özel, mutlak butlan kararından beri sabır ve sağduyuyla beklediklerini, milletin safında durmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz ama işgal bitmezse kimse enseyi karartmasın ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir." ifadelerini kullandı.



Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve bazı CHP milletvekilleriyle vatandaşlar katıldı.

