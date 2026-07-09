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        Dönmez ve Albayrak, BAKSAN Sanayi Sitesi'ndeki sorunları inceledi

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, BAKSAN Sanayi Sitesi'nde esnaf ve mülk sahipleriyle bir araya gelerek altyapı ve yol sorunlarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Dönmez ve Albayrak, BAKSAN Sanayi Sitesi'ndeki sorunları inceledi

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, BAKSAN Sanayi Sitesi'nde esnaf ve mülk sahipleriyle bir araya gelerek altyapı ve yol sorunlarını yerinde inceledi.

        Ziyarette, sanayi sitesinde uzun süredir devam eden bozuk yollar, yağışlar sonrası yaşanan su birikintileri, altyapı yetersizlikleri ile çevrede oluşan moloz ve çöp yığınlarına ilişkin esnafın talep ve şikayetleri dinlendi.

        Dönmez, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, BAKSAN Sanayi Sitesi'nde yıllardır çözülemeyen sorunların devam ettiğini belirtti.

        Esnafın öncelikli beklentisinin temiz, düzenli ve ulaşılabilir bir çalışma ortamı olduğunu ifade eden Dönmez, şöyle devam etit:

        "​İl Başkanımızla birlikte BAKSAN'da esnafımızla bir araya geldik, sorunları yerinde dinledik. Gördük ki yıllardır değişen hiçbir şey yok. Her yağmurda çamura dönen yollar, kaldırılmayı bekleyen moloz yığınları, çevreyi olumsuz etkileyen çöp birikintileri ve ihmal edilmiş bir hizmet anlayışı var."

        - "BAKSAN'ın bu makus talihi artık değişmelidir"

        Albayrak da Baksan Sanayi Sitesi'ndeki manzaranın herkesin bildiği gibi olduğunu kaydetti.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile birlikte BAKSAN esnafını ziyaret ettiklerini belirten Albayrak, şunları ifade etti:

        "CHP'li yerel yönetimlerin yıllardır süregelen vurdumduymazlığı yüzünden her yağmurda sele teslim olan yollar, toplanmayan çöpler ve kaderine terk edilmiş bir altyapı. Alın teriyle üreten esnafımız bu ilgisizliği asla hak etmiyor. BAKSAN'ın bu makus talihi artık değişmelidir. Bu şehre ve insanımıza gerçekten yazık ediliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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