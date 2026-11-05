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        E-Sertifika Programları'nda başvuru süresi 8 Kasım'a uzatıldı

        Anadolu Üniversitesi bünyesinde mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenlere yönelik hazırlanan eSertifika Programlarının 2026 Güz Dönemi başvuru süresi 8 Kasım Pazar gününe kadar uzatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:13 Güncelleme:
        E-Sertifika Programları'nda başvuru süresi 8 Kasım'a uzatıldı

        Anadolu Üniversitesi bünyesinde mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenlere yönelik hazırlanan eSertifika Programlarının 2026 Güz Dönemi başvuru süresi 8 Kasım Pazar gününe kadar uzatıldı.

        Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANADOLUSEM) tarafından yürütülen eSertifika Programları, güncel bilimsel gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanıyor. Herkesin başvurusuna açık olan programlar, mesleki yeterliliklerini geliştirmek ve farklı alanlarda bilgi edinmek isteyenlere uzaktan eğitim olanağı sunuyor. Katılımcılar, Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden sunulan dijital ders materyallerinden yararlanarak eğitimlerini sürdürebiliyor.

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        Sağlıktan iletişime, işletmeden turizme, siyasetten çocuk gelişimine, yabancı dillerden bilişim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede sunulan programlar, katılımcıların ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Programlarda bir ila üç arasında değişen sayıda ders bulunurken ders kitapları katılımcılara dijital ortamda sunuluyor. 2026 Güz Dönemi eSertifika Programlarının dersleri 9 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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