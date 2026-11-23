57 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrılan kaporta ustası Namık Küçükyıldız'ı ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Küçükyıldız'a emekleri ve Eskişehir'e kattığı değerler için teşekkür ederek emeklilik yaşamında sağlık ve esenlik diledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yarım asrı aşan meslek hayatının ardından emekliye ayrılan 57 yıllık kaporta ustası Namık Küçükyıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Meslek hayatı boyunca otomotiv sektöründe emek veren, ustalığı ve özverili çalışmasıyla Eskişehir'e değer katan Namık Küçükyıldız'ı ziyaret eden Başkan Kurt, uzun yıllara dayanan meslek yaşamı dolayısıyla kendisini kutladı.

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Ziyarette Küçükyıldız'ın 57 yıllık emeğine dikkat çeken Kazım Kurt, yarım asrı aşan özverili çalışması, zanaatı ve Eskişehir'e kattığı değerler için teşekkür etti. Emeklilik döneminin sağlık ve esenlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Kurt, Küçükyıldız'a anı plaketi de takdim etti.

Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Namık Küçükyıldız, nazik ziyaret ve iyi dilekleri için teşekkür etti.