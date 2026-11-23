Ekipler ayrıca 1 hassas terazi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-22 Kasım tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

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