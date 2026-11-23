Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, bir mum gibi kendi ışığıyla çevresini aydınlatan, her sabah yüreğinde yeni bir umutla sınıfının kapısını açan öğretmenlerin bir milletin geleceğini harf harf, sevgi sevgi, emek emek işleyen gönül mimarları olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin tahtaya yazdığı her kelimenin bir çocuğun zihninde yeni ufuklar açtığını, yüreğine dokunduğunu kaydeden Yılmaz, "Her evladımız yarının güçlü Türkiye'sine umut oluyor. Bir öğrencinin gözlerindeki öğrenme heyecanında, yüzündeki tebessümde ve başardığında duyduğu mutlulukta sizin emeğiniz, sevginiz ve iziniz var." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, ilmin, irfanın, sabrın ve fedakarlığın en güzel ifadesi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sizler, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözünde ifadesini bulan büyük sorumluluğu, inançla ve kararlılıkla taşıyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki bir ülkenin gerçek gücü, yetiştirdiği nesillerde; yarınlara dair en büyük güvencesi ise o nesilleri yetiştiren öğretmenlerinin ellerindedir."

Sevgi şehri Eskişehir'de, geleceğe yön veren, her bir öğrencinin hayatına dokunan, bilgi ve değerleriyle nesiller yetiştiren öğretmenlerle gurur duyduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

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"Attığınız her adımın, verdiğiniz her emeğin ve yetiştirdiğiniz her evladımızın yarınlarımızda karşılık bulacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Eskişehir'imizde görev yapan öğretmenlerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Ebediyete irtihal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur diliyorum. Unutulmamalıdır ki öğretmenin yaktığı ışık, yalnızca bir sınıfı değil, bir milletin geleceğini aydınlatır. O ışık hiç sönmesin, o umut hiç eksilmesin. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."