EskişehirAnkara karayolu Eskişehir istikametinde Sivrihisar ilçesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan mısır yüklü bir tır yoldan çıktı. Tırın çekici kısmı şarampole düşerken sürücü kazayı yara alamadan atlattı.

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