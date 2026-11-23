Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yılmaz mesajında, öğretmenlerin bir milletin geleceğini ilmek ilmek işleyen gönül mimarları olduğunu belirterek, tahtaya yazılan her kelimenin çocukların zihninde yeni ufuklar açtığını ifade etti. Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil; ilmin, irfanın, sabrın ve fedakârlığın en güzel ifadesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Sizler, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözünde ifadesini bulan büyük sorumluluğu, inançla ve kararlılıkla taşıyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki bir ülkenin gerçek gücü, yetiştirdiği nesillerde; yarınlara dair en büyük güvencesi ise o nesilleri yetiştiren öğretmenlerinin ellerindedir. Sevgi Şehri Eskişehir'imizde, geleceğimize yön veren, her bir öğrencimizin hayatına dokunan, bilgi ve değerleriyle nesiller yetiştiren öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Attığınız her adımın, verdiğiniz her emeğin ve yetiştirdiğiniz her evladımızın yarınlarımızda karşılık bulacağına yürekten inanıyorum. Başta Eskişehir'imizde görev yapan öğretmenlerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Ebediyete irtihal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur diliyorum. Unutulmamalıdır ki öğretmenin yaktığı ışık, yalnızca bir sınıfı değil, bir milletin geleceğini aydınlatır. O ışık hiç sönmesin, o umut hiç eksilmesin" dedi.