Eskişehir’in edebiyat dünyasının tanınan isimlerinden Şerife Gündoğdu; hayat arkadaşı ve vefat eden eşi Ersin Gündoğdu’nun aziz hatırasına ithafen düzenlenen ’İmza ve Anma Günü’ programında okurlarıyla buluştu. Gündoğdu; yeni yayımlanan üç eserini, gerçekleştirilen programda edebiyatseverler için imzaladı. Programa: Edebiyatseverler ve davetliler katıldı.

Programda: Eğitim Uzmanı Behçet Uyanık tarafından Kur’anı Kerim okundu ve dualar edildi. Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserlerle Eskişehir’in kültür ve sanat hayatında kendine özgü bir yer edinen Şerife Gündoğdu, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gündoğdu; hayat arkadaşı ve vefat eden eşi Ersin Gündoğdu’nun anısını sevgi, saygı ve özlemle yaşatmak amacıyla program düzenledi. Edebiyatın birleştirici gücünü vefa duygusuyla buluşturdu. Yeni yayımlanan üç kitabını tanıtarak okurları için imza günü gerçekleştirdi.

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Programın önemine ilişkin açıklamada bulunan Şerife Gündoğdu, dostlarına ve edebiyatseverlere şu sözlerle seslendi:

"Değerli gönül dostlarım, vefat eden hayat arkadaşım, kıymetli eşim Ersin Gündoğdu’nun aziz hatırasını sevgi, saygı ve özlemle yâd ediyoruz. Yeni yayımlanan üç eserimin tanıtımını ve imza gününü sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Vefat eden Ersin Gündoğdu’nun hatırasını yaşatan dizelerle bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde, teşriflerinizle bizleri onurlandırmanızdan büyük mutluluk duyduk. Hem edebiyat yolculuğunu, hem de hayat arkadaşım ve vefat eden eşim Ersin Gündoğdu’ya duyduğumuz vefayı yansıtan program, edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi’’ dedi.