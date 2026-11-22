Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - 1922 Akşehirspor maçı sonrası gerginlik yaşandı Futbolcular arasındaki tartışmaya teknik heyet müdahale etti
TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri'nin, 1922 Akşehirspor'a 20 mağlup olduğu karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde gerginlik yaşandı.
TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri'nin, 1922 Akşehirspor'a 20 mağlup olduğu karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde gerginlik yaşandı.
Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından iki takım futbolcuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle olay fiziksel müdahale noktasına geldi. Sahadaki gerginlik, her iki takımın teknik heyeti ve diğer futbolcuların hızlı bir şekilde araya girmesiyle büyümeden önlendi. Tarafların sakinleştirilmesinin ardından futbolcular soyunma odasına gitti.
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