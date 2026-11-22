Eskişehir'deki Sivrihisarlılar 'Öğretmenler Günü'nü halk ve sanat müziği eşliğinde kutladı
Eskişehir'deki Sivrihisarlılar '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü halk ve sanat müziği eşliğinde coşku ile kutladı.
Eskişehir'deki Sivrihisarlılar ‘24 Kasım Öğretmenler Günü'nü halk ve sanat müziği eşliğinde coşku ile kutladı.
Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği'nde kutlanan ‘24 Kasım Öğretmenler Günü'ne çok sayıda Sivrihisarlı halen çalışan ve emekli öğretmenlerin programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın adından öğretmenler, meslekle ilgili unutulmayan hatıralarını anlattılar. Sanat müziği ve halk müziği korosu solistleri müzik eşliğinde eserlerini seslendirdi.
Dernek Başkanı İsmail Arslan, "24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk'ün başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Atatürk, öğretmenlere büyük değer vermiştir, Bir sözünde 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' veciz sözüyle öğretmene, ülke kalkınmasında önemli görev düştüğünü işaret etmiştir. Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.
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