Sinema Anadolu’da 23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF) kapsamında yönetmenliğini Biket İlhan’ın üstlendiği "Tatlı Maya" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen gösterimin ardından filmin yönetmeni Biket İlhan ile oyuncuları Erdem Ergüney ve Fatih Serdar Yılmaz, sinemaseverlerle bir araya gelerek filmin yapım sürecine ve hikâyesine ilişkin söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Aysun Akıncı üstlendi. Söyleşide Biket İlhan’ın sinemasında öne çıkan kadın sorunları, ataerkil sistem, göç ve yabancılık temaları ele alındı.

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Önceki filmlerden bugüne uzanan iki temel hassasiyet

Söyleşinin açılışında konuşan Prof. Dr. Nesrin Aysun Akıncı, Biket İlhan’ın önceki filmlerinde de kadın sorunlarının ve göç temasının öne çıktığına dikkat çekerek yönetmenin bu konulara yönelik hassasiyetinin arka planını merak ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Akıncı, İlhan’ın "Yarım Kalan Mucize" ve "Bir Hekimin Anıları" gibi filmlerinde de kadın sorunlarının farklı yönleriyle ele alındığını belirterek yönetmenin sinemasındaki bu ortak temalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi de doğru değerlendiremeyiz"

Filmlerinde toplumsal konulara ve yakın geçmişe yer verdiğini belirten yönetmen Biket İlhan, sinemasını şekillendiren düşünceleri şu sözlerle anlattı:

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"Herkes birbirini olduğu gibi kabul edip belli bir sevgi ortamında yaşadık ve filmlerimde de sanıyorum ister istemez bunlar hâkim oldu. Bu film hariç diğer filmlerim hep yakın geçmişimizle ilgili, mutlaka tarihi bir kişiliğe ya da tarihi bir olaya dayanıyor. Çünkü geçmiş beni çok ilgilendiriyor, çok önemli buluyorum. Yani geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi de doğru değerlendiremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden geçmişimiz çok önemli. Bunları tekrar tekrar fark etmelerini istediğim için gençliğe olsun, şimdiki dönemde yaşayanlara olsun filmlerimde hep değinmek istedim."

"Senaryoda harika bir kadın dayanışması vardı"

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Oyuncu Erdem Ergüney ise projeye dâhil olma sürecinden ve senaryoda öne çıkan kadın dayanışmasından söz etti. Ergüney projede yer alma nedenini şu sözlerle aktardı:

"İşi öncelikle kabul etme sebebim, damıtılmış bir şeyle, mesleki tecrübeyle kendisiyle çalışmak istedim. Sonra senaryoda harika bir kadın dayanışması vardı. Anlatılmak istenen çok açık. Kısıtlanmış hayatlarda mecburiyetler bazen köşeye çekilmeyi gerektiriyor, bazen sarılmamızı gerektiriyor. Biraz sarılmayı unuttuk, Biket Hanım onu anlatmaya çalışıyor. Burada da işte bir kötü adam olması lazımdı. Beni tabii o daha çok gıdıkladı. Biraz uçları oynamaya çalıştım elimden geldiğince."

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Oyunculukta iki farklı deneyim: Sahne ve kamera

Oyunculuğun tiyatro sahnesinde ve kamera karşısında farklı deneyimler sunduğunu belirten oyuncu Fatih Serdar Yılmaz iki alan arasındaki ayrımı şu sözlerle değerlendirdi:

"Ben yüzde yüz farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok farklı birbirinden. Yani canlı performans vermekle bir film karesinde küçük bir anı kameraya aktarmanız arasında çok büyük fark var."

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.