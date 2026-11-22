AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Erzurumlular Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa katılarak Karadenizliler Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerine yönelik programları kapsamında Eskişehir Erzurumlular Derneği’ni ziyaret etti. Derneğin ev sahipliğinde Karadenizliler Platformu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda İl Başkanı Albayrak’a; İl Başkan Yardımcıları Turgay Yıldırım ve Şükrü Akbıyık ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Atıcı eşlik etti. Programda dernek yöneticileri ve platform üyeleriyle bir araya gelen Albayrak ve beraberindeki heyet, katılımcılarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.