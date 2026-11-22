Odunpazarı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ercan Temel ve Arama Kurtarma Ekip Lideri Tanju Zorbek, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde gerçekleşen ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Odunpazarı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ercan Temel ile Arama Kurtarma Ekip Lideri Tanju Zorbek, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü (AFAD) ziyaret etti.

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