Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Türkiye'de modern diş hekimliği eğitiminin temellerinin 1908'de Dişçi Mekteb-i Alisi'nin kuruluşuyla atıldığını belirterek, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nı kutladı.

Ağız ve diş sağlığının genel sağlık ve yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yılmaz, toplum sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için özveriyle görev yapan diş hekimlerinin sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade etti.

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Yılmaz, insan sağlığına adanmış emekleri ve fedakar çalışmaları dolayısıyla diş hekimlerine ve ağız ve diş sağlığı çalışanlarına teşekkür ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.