BEGÜM BEDİR/YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de öğretmenler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri, devlet korumasındaki çocuklara yönelik "İyilik Battaniyesi Projesi" kapsamında gönüllü olarak battaniye örüyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü bünyesinde başlatılan proje, Eskişehir Öğretmen Akademileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ESOGÜ'lü öğrencilerin desteğiyle sürdürülüyor.

ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde "İyiliği İlmek İlmek Örüyoruz" temasıyla bir araya gelen gönüllüler, çocuklar için el emeği battaniyeler hazırlıyor.

ESOGÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Leyla Dönmez Bayrakcı'nın yürütücülüğündeki projede gönüllüler, atölyelere katılarak örgü örebiliyor veya ip bağışında bulunabiliyor.

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Toplamda 4 hafta sürmesi planlanan atölyelerde hazırlanan battaniyelerin çocuk evlerine ulaştırılması hedefleniyor.

- "Projemiz Eskişehir'le sınırlı kalmayabilir, farklı illere de destek olabiliriz"

Leyla Dönmez Bayrakcı, AA muhabirine, projenin çocuk evlerinden gelen talep üzerine şekillendiğini söyledi.

Katılımın giderek arttığını, farklı meslek gruplarından kişilerin de çalışmaya destek verdiğini belirten Bayrakcı, "Amacımız burada tabii ki gönüllere, kalplere dokunmak. Bu sebeple İyilik Battaniyesi projesini tasarladık ve faaliyete geçirdik." diye konuştu.

Bayrakcı, şu an yaklaşık 100 kişilik gönüllü grubunun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

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"Yapabileceğimizin en üst seviyesine ulaşmak istiyoruz. Projemiz Eskişehir'le sınırlı kalmayabilir, farklı illere de destek olabiliriz. Aslında biz sadece öğretmenlerle, akademisyenlerle, öğrencilerimizle kendi içimizdeki bir çekirdekle başlamıştık ama süreç bizi bambaşka bir yere doğru götürdü."

Projede yer alan ESOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aytaç Yener ise örgü örmek isteyenlere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öğretim Görevlisi Gözde Uludağ da farklı birimlerden kişilerin aynı amaç etrafında buluşmasının paylaşma, aidiyet ve gönüllülük kültürünü güçlendirdiğini kaydetti.

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ESOGÜ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Begüm İşleyen de projede gönüllü olarak yer aldıklarını belirterek, "Güzel bir şeye vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Umarım battaniyeler çocuklara ulaştığında onlar da bizim kadar mutlu olurlar." ifadelerini kullandı.