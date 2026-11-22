Eskişehir'de hava sıcaklığı 3 ila 5 derece düşecek
Meteoroloji verilerine göre Eskişehir genelinde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı, havanın ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre Eskişehir genelinde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı, havanın ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre; Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının 3 ile 5 derece arasında düşüş göstereceği belirtilirken, güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığı kaydedildi. Rüzgârın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 17 derece ile Sarıcakaya ilçesi, en düşük hava sıcaklığının ise 8 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde ise 13 derece olması öngörülüyor.
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