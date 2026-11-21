Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi ile Cumhuriyet Gazetesi iş birliğinde düzenlenen Sanat ve Kitap Günleri, Cumhuriyet Gazetesi Koleksiyon Sergisi’nin açılışıyla başladı.

Odunpazarı 100. Yıl Kültür Merkezi’nde; Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kitapları, Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazeteciyazar Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru katıldı. Program, Cumhuriyet Gazetesi Koleksiyon Sergisi’nin açılışı ve konuşmalarla başladı.

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"Edebiyatı, sanatı ve kitabı Anadolu’ya yaymak istiyoruz"

Açılışta konuşan gazeteciyazar Işık Kansu, Odunpazarı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin Cumhuriyet Gazetesi açısından önemli bir kültür hizmeti olduğunu belirtti. Cumhuriyet Gazetesi’nin sanat ve edebiyatı Anadolu’nun farklı kentlerine ulaştırma hedefiyle çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Kansu, bu olanağı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti. Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara’daki sanat galerisinde düzenli olarak sergiler açtığını aktaran Kansu, sergilerini tamamlayan sanatçıların eserlerini Cumhuriyet Vakfı’na bağışladığını ve koleksiyon sergisinin bu bağışlarla oluşturulduğunu söyledi. Serginin Türkiye’deki özgün örneklerden biri olduğuna dikkat çeken Kansu, Cumhuriyet Kitapları’nın ayda yaklaşık 45 kitap yayımladığını, romandan şiire, incelemeden araştırmaya uzanan geniş bir alanda aydınlanma düşüncesi doğrultusunda okurlarla buluşmayı sürdürdüğünü kaydetti.

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"Cumhuriyet, Türk aydınlanmasının önemli kaynaklarından biri"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise konuşmasında Cumhuriyet Gazetesi’nin yalnızca bir gazete olmadığını, Türk aydınlanmasının ve toplumun bilinçlenmesinin önemli kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Etkinlik kapsamında Eskişehirlilerin sanat ve kitapla Cumhuriyet çatısı altında buluşacağını belirten Kurt, programa katılan sanatçılara teşekkür ederek Eskişehirlileri etkinliğe katılmaya davet etti. Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve adalet değerlerine sahip çıkması gereken bir dönemden geçtiğini dile getiren Kurt, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek kitapların bu mücadelenin en önemli kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

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İlk gün söyleşi ve imza etkinlikleriyle geçti

Açılış programının ardından Sanat ve Kitap Günleri, gün boyu gerçekleştirilen söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam etti. 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te A. Celal Binzet ve Güven Baykan "Yurdu Gezen Ressamlar", saat 15.00’te Işık Kansu ve Adnan Gerger "Cumhuriyetin Cumhuriyeti", saat 16.00’da Ahmet Antman ve Eren Aysan "Şiir ve Şairler", saat 17.00’de ise Gülay Ertürk ve Gürbüz Ertürk "Evimizin Dostları" başlıklı söyleşilerde okurlarla bir araya geldi.

Etkinlik pazar günü de devam edecek

Sanat ve Kitap Günleri, 22 Kasım Pazar günü de Odunpazarı 100. Yıl Kültür Merkezi’nde devam edecek. Pazar programında saat 13.00’te Seyfettin Araç, Güven Baykan’ın moderatörlüğünde "Modern Türk Edebiyatında Yeni Tür Romancılık", saat 14.00’te Halil Genç ve İsa Küçük "Öykü", saat 15.00’te Tolga Aydoğan "Atatürk’ün Çağdaşlaşma Adımları", saat 16.00’da ise Yüksel Işık "Yunus Emre" konularını ele alacak. Etkinliğin kapanış söyleşisi ise saat 17.00’de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve gazeteciyazar Mustafa Balbay’ın katılımıyla "Yerel Siyaset, Yerel Yönetim" başlığı altında gerçekleştirilecek.