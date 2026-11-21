İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'dan şehit çocukları olan yardımcılarına ziyaret
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, şehit çocukları olan İl Emniyet Müdür Yardımcıları Seval Duman ve Gökhan Erol'u ziyaret etti.
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, şehit çocukları olan İl Emniyet Müdür Yardımcıları Seval Duman ve Gökhan Erol'u ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşıma göre; İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, 1981 yılında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken şehit olan Komiser Yardımcısı Bünyamin Duman'ın kızı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Seval Duman ile 1993 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken şehit olan Polis Memuru Alişan Erol'un oğlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Erol'u ziyaret etti. Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehitlerin hatıralarını yâd etti.
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