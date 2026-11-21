Sivrihisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sisli hava etkili oldu. Yoğun sis bulutlarının ilçenin simgesi olan kayalıkların zirvelerini kaplamasıyla ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda seyir halinde olan araç sürücüleri hızlarını düşürerek dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Yağışla birlikte kayganlaşan yollarda sürücülerin kontrollü şekilde seyrettiği görüldü.

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