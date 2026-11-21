AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette Albayrak'a; İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanı Alattin Özen, Ertuğrulgazi Mahalle Başkanı İzzet Turan ve teşkilat mensupları eşlik etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Albayrak, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Albayrak, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde vatandaşların yerel yönetimlerden hak ettiği hizmeti alamadığını belirterek, sorunları yerinde dinlediklerini ve misafirperverlikleri için mahalle sakinlerine teşekkür ettiğini ifade etti.