Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Reşadiye Camii'nde gerçekleştirilen programda, Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur'anı Kerim okudu. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, eğitim yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla vefat eden ve şehit olan öğretmenlerin anısına Kur'anı Kerim tilaveti düzenlendi.

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