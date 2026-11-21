Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "İyilik Var" Projesi kapsamında, huzurevi sakinlerine yönelik hafıza etkinliği gerçekleştirildi.

Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan yaşlı bireyler için düzenlenen programa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri katıldı. Etkinlikte; yaşlıların kısa süreli hafıza, dikkat ve ince motor becerilerinin oyun yoluyla desteklenmesi, bilmeye dayalı gerilemenin yavaşlatılmasına katkı sağlanması ve grup içi iletişimlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

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Düzenlenen programda yaşlı bireyler, bilmeye dayalı becerilerini geliştirmeye yönelik aktivitelerle sosyal etkileşim içerisinde vakit geçirdi.