Okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması hedefiyle düzenlenen seminerde, okul bahçe görevlilerine güvenli okul iklimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimle birlikte öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa; İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Teşkilatı yöneticileri katıldı.

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