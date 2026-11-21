Eskişehir’de tek başına yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki şahıs, ikametinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Akmescit Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikametinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Taşdemir’den haber alamayan yakınları ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Taşdemir’i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 78 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibinin yaptığı incelemeler sonucunda Taşdemir'in yaklaşık 23 gün önce vefat ettiği ve ölümünün normal ölüm olduğu tespit edildi. Cenaze, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.