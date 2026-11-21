Korunma altındaki kız çocukları sinema etkinliğinde buluştu
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan kız çocukları, ara tatil dolayısıyla düzenlenen sinema etkinliğine katıldı.
Giriş: 21.11.2026 - 10:17 Güncelleme:
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan kız çocukları, ara tatil dolayısıyla düzenlenen sinema etkinliğine katıldı.
Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocuklar için Neşeli Hayatlar Derneği iş birliğiyle sinema etkinliği organize edildi. Ara tatil kapsamında gerçekleştirilen programda çocuklar, birlikte film izleyerek vakit geçirdi.
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