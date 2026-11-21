Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdu personeline yönelik ruh sağlığı ve psikososyal destek eğitimi düzenlendi.

Gençlerin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi, psikososyal destek süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve yurt personelinin bu alandaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla Sivrihisar KYK Öğrenci Yurdu'nda eğitim programı gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Biriminde görevli Uzman Sosyal Çalışmacı Ebru Eren ve Psikolog Elif Sezgin tarafından verilen eğitimde; gençlerin ruh sağlığının desteklenmesi, psikolojik ihtiyaçlarının fark edilmesi ve uygun yönlendirme süreçlerinin önemi ele alındı.