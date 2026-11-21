Eskişehir'de "Erken Tanı ile Kuzularım Ölmüyor" projesi kapsamında eğitim toplantısı düzenlendi
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Erken Tanı ile Kuzularım Ölmüyor" projesi çerçevesinde veteriner hekimlere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 21.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Erken Tanı ile Kuzularım Ölmüyor" projesi çerçevesinde veteriner hekimlere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında düzenlenen toplantıya, sahada görev alacak veteriner hekimler katıldı. Eğitimde, proje dahilinde sahada yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.
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