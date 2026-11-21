Eskişehir’de çok sayıda polisin görev aldığı geniş çaplı asayiş ve trafik denetiminde 257 kişi ve 111 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından Bahçelievler Mahallesi’ne bağlı cadde ve ara sokaklarda sabit ve seyir halinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. 150 polis memuru ve çevik kuvvet personelinin görev aldığı uygulamada 257 şahıs ve 111 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde farklı kusurları bulunduğu tespit edilen 11 araca toplamda 70 bin 127 TL trafik para cezası uygulandı.

Öte yandan yapılan sorgulamalarda, 1 şahsın 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranması olduğu tespit edildi. Ayrıca kaba üst yoklaması yapılan 3 şahsın üzerinden 3,43 gram bonzai, 4 adet sentetik ecza (Lyrica) ve 0,57 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ve ele geçirilen narkotik maddeler gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi.