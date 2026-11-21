Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Dilek Bal Emre ve komite üyesi çocuklar katıldı. Ziyarette çocuklar, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında hazırlanan 27. Ulusal Çocuk Forumu Beyannamesi'ni Vali Yılmaz'a takdim ederek; çocuk hakları, iklim değişikliği ve dijital okuryazarlık alanlarında yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Çocukların görüşlerini dinleyen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, haklarını bilen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen ve toplumsal konularda söz sahibi olan bireyler olarak yetişmelerinin önemine değinerek çalışmalarından dolayı çocukları tebrik etti.